記憶體模組大廠威剛(3260)3月營收再度走高，月增16.82%達28.58億元，創近20個月單月新高，年成長25.96%。今年首季營收也同步交出季增及年增的成績，季增1%呼應產業淡季不淡，公司也仍看好中長期記憶體市況。

分析威剛3月營收續強主因，DRAM產品及固態硬碟（SSD）銷售於第一季呈現逐月上揚為主要動能。DRAM產品在價量齊揚的推升下，3月對公司營收貢獻達50%以上，占比攀升至51.76%；SSD銷售穩步升溫，月營收貢獻仍達31%的水準。

威剛2020年第一季營收達71.85億元，較去年同期成長12.13%，並較2019年第四季續增1%。今年第一季，DRAM產品營收比重約45.5%，SSD約占31.2%，隨身碟及記憶卡等NAND Flash產品比重維持在12.85%。

記憶體應用更在新一波的科技發展中扮演重要的關鍵角色，加上近年全球記憶體大廠產能增幅有限，短線的需求將因疫情影響，歐美市場會出現需求遞延效應，但中長線供應鏈供不應求的走勢仍不易反轉，威剛的營運表現將可望在此波新經濟進化中持續受惠。

針對新冠疫情影響，威剛指出，受到疫情影響，全球各大主要經濟體陸續出現需求暫延的現象。其中，中國大陸在疫情高峰期過後，需求已於3月下旬穩步回溫；歐洲及美、加等地因疫情先後增溫，實體經濟活動暫時出現延滯狀態，以目前的發展態勢推估，疫情高點在4月、5月出現後，歐、美等地實體通路需求可望相繼於下半年回溫。由於總體經濟活動受到疫情干擾，體質較弱的民間企業近期可能面臨資金斷鏈問題，威剛在後續接單篩選上也傾向嚴格控管，以健全應收帳款品質。

另一方面，近期各大企業及學校紛紛啟動異地備援、在家辦公、遠距學習等因應措施，同時電商、電競及網路串流應用等需求也快速崛起，雲端運算、AI醫療篩檢診查、大數據監控、遠程辦公和教學、超高清視頻規模日益擴大，帶動新增的NB、平板、桌上型電腦與伺服器訂單大增，加上中國大陸政策明確指示加速5G網絡建設部署。整體而言，台灣科技廠商仍不畏疫情干擾，積極於全球次世代經濟型態中布局卡位。

(時報資訊)