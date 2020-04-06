台中市長盧秀燕（左二）、彰化縣長王惠美（左三）視察溪尾大橋延伸工程。（林欣儀攝）

串聯中台灣生活圈，台中、彰化攜手推動「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」，市長盧秀燕與縣長王惠美6日視察工程，目前進度超前，將力拚明年1月完工通車。兩人表示，工程完工後，烏日到芬園車程將從目前的55分鐘縮短至7分鐘，可望帶動兩縣市共同發展。

站在烏日區溪尾里貓羅溪旁的工地，盧秀燕與王惠美聽取工程簡報。建設局指出，國道三號聯絡道延伸芬園（溪尾大橋延伸）案在2018年底開工，總工程費5億2968萬元，分別由台中出資61％、彰化負擔39％，工程長度1公里、橋梁約380公尺，目前進度超前4％，預計明年初完工。

「身體要健康、血管就要通；地方經濟要好，道路一定要通！」王惠美說，台中與彰化關係緊密，居民往來頻繁，此工程完工後將可串連國道一號、國道三號與省道台14線、台74線等道路，讓中部縣市的交通運輸更便捷、也提升民眾生活機能，加速中彰共同生活圈的聯繫。

盧秀燕強調，台中、彰化本來就是一個共同的生活圈，但兩縣市被許多河道阻隔，對居民來說好不方面，也使得便捷的交通更顯重要，若工程完成後，從烏日到芬園將只要7分鐘車程，未來兩縣市持續攜手，盼建構中彰成為30分鐘內的共同生活圈。

台中市新工處指出，延伸道工程包括慶光路到貓羅溪河道、跨河橋梁有3座橋墩、芬園段淹水區域等，藉由施工也將於芬園段增設4座箱涵，藉以改善當地淹水痼疾。

(中時 )