葡萄王（1707）研發能量再報捷！旗下「GKM3-一種用於調節脂質代謝的新型益生菌」、「降低癌細胞抗藥性的樟芝菌絲體」拿下俄羅斯國際發明展2面金牌。

此次俄羅斯阿基米德國際發明展，參賽25個國家共520件作品。

葡萄王此次參展專利菌株「GKM3」為發明獎常勝軍。該產品主要是從台灣宜蘭栽培的有機蔬果醃漬發酵液中，分離出的新穎胚芽乳酸桿菌（Lactobacillus plantarum），經葡萄王特殊發酵技術培養，可提升活菌數48％，達到足量、有效的商業應用性。

葡萄王表示，GKM3經多項動物實驗證實，具有降低體脂形成、降低肝腫大、降低脂肪肝、降低肝功能指數、抗發炎、以及增加油脂排出等功效，並能改善相關代謝問題。相關研究內容已發表至國際SCI科學期刊中，並陸續申請日本、中國專利，目前已穩定量產且成功發展成為保健食品上市，除了作為大眾生活化的體重管理、改善代謝疾病症狀的使用，未來將可進一步作為臨床醫療的應用，因此獲頒大會金牌獎肯定。

另外，「降低癌細胞抗藥性的樟芝菌絲體」部分，目前葡萄王在樟芝研究技術領域已累積18項發明專利與多項獎項，且有50餘篇SCI論文發表，並通過美國FDA的NDI認證。此次得獎專利，經實驗證實在發酵後能有效降低癌細胞表面蛋白的表現量，具有降低癌症多重抗藥性（MDR）的效果，更能有效減少抗癌藥物的使用劑量，更可以降低癌幹細胞的存活率及腫瘤生長。透過削弱癌幹細胞轉移能力和促進自體吞噬，抑制癌幹細胞，能使癌症治療達到更好效果。此發明技術的開發預期能減緩西藥帶來的副作用，具有輔助化療藥物的潛力。

葡萄王投入益生菌、真菌的研發近30年，該公司自2015起至今已獲得44金18銀12銅29特別獎，共計103面獎牌。

(工商 )