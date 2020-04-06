台中市議員羅廷瑋戴防毒面具，在行政院門口靜坐抗議。（彰化縣議員曹嘉豪提供）

行政院3月宣告台中市政府在林佳龍市長任內訂定的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條例失效，國民黨台中市議員羅廷瑋不滿政院為台電和中火解套，今天帶近萬名台中市民連署書到政院靜坐抗議，呼籲政院收回成命，並請中火承諾廢除4部燃煤機組、增設2部燃氣機組。

羅廷瑋是國民黨改革委員會「青年參與」組成員，他一早僅帶一位助理到行政院門口，戴防毒面具、口罩柔性靜坐，寫下「中央特赦中火，中部人超火大」、「中部人慢性他殺，陳時中前線吃緊，蘇貞昌後面緊吃」等標語，並採「網路、視訊、語音」抗議；兼任國民黨組發會副主委的彰化縣議員曹嘉豪也隔空呼應。

羅廷瑋表示，行政院的作法，不僅直接承認蔡政府能源政策的失敗，也違反國際社會對於減煤減炭的共識，更是把中部人民的健康棄之不顧，因此他在台中發動連署，表達兼顧疫情，要自已及助理代表大家到政院請願，短短幾天，就有近萬名台中市民參與連署，要求行政院收回成命。

他表示，大家的訴求有二，一為敦請行政院收回「宣告台中市燃煤自治條例失效」之成命；二為請中火做出具體承諾，在已廢除4部老舊燃煤機組的前提下，增設2部新的燃氣機組。

羅廷瑋強調，行政院的宣告無效決定，已經被立法院法制局「打臉」。立法院法制局說，行政院四年前並沒有依規定「備查」台中生煤自治管制條例，等同未提出異議；而依《地方制度法》的授權，地方本就有權訂定較中央嚴格的環保法規，沒有「牴觸中央法規」的問題。

此外，3月底台中市議會全體議會同仁也決議，由台中市議會提出「大法官釋憲」，希望駁回中央的決定，讓地方有一定的自治權。

羅廷瑋表示，這次的柔性抗議不想被模糊焦點，而是希望國人重視呼吸權，在防疫期間仍不能被忽視。身為兩個女兒的父親，他希望自己的孩子以及所有台中市民，都能在這塊土地健康長大，請求蘇貞昌院長收回成命，也請民進黨不要「前方吃緊，後方緊吃」，在全民防疫的關頭，還堅持做出高度爭議性的決定。

彰化縣議員曹嘉豪則表示，地方自治的法治精神應該回歸地方，中央政治力實在不宜為了政治策略而過度考量，喪失應該有的標準與態度。

(中時 )