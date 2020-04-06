腹瀉比例增加 張上淳：這些人特別注意 15:122020/04/06 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期確診個案中腹瀉比例逐漸增加，專家諮詢小組召集人張上淳分析，最近的確診個案中，腹瀉的狀況從輕微到嚴重的都有，症狀維持的各種長短也有，但目前會比較擔心嚴重的腹瀉症狀者，因為腹瀉會造成群聚現象，例如餐廳汙染，像是諾羅病毒、沙門氏桿菌或輪狀病毒的群聚食物污染出現，因此現階段必需要特別注重國外旅遊史或相關接觸者的部分。 (中時 ) #腹瀉 #張上淳 #確診個案 #症狀 也許您會感興趣 推薦閱讀 輸入性無症狀者 兩岸須嚴防 04:092020/04/02 焦點新聞 台應嚴防 無症狀者境外輸入 04:102020/04/02 兩岸要聞 陸無症狀感染者 共1367宗 04:102020/04/02 兩岸要聞 港專家：無症狀感染與免疫系統有關 10:502020/04/02 兩岸 有打卡介苗國家重症率低 張上淳回4個字 16:092020/04/02 生活 入境有症狀 採陰才放行 04:102020/04/03 生活新聞 新聞透視》紓困被趕著跑 不見超前部署 04:102020/04/03 政治要聞 張上淳：居家檢疫出現腹瀉者 通通篩檢 14:582020/04/05 生活 歐美返國嗅味覺喪失 張上淳：不排除病毒已變異 14:592020/04/05 生活 歐美返台失嗅覺味覺 病毒株恐變異 01:202020/04/06 政治要聞 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 家裡比外面還危險！專家曝：這行為染疫風險最高 - 生活 高雄為何0本土感染？網揭這習慣是關鍵 - 生活 這班機好毒 3／30自紐約返台已9確診 全機旅客居家隔離 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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