近期確診個案中腹瀉比例逐漸增加，專家諮詢小組召集人張上淳分析，最近的確診個案中，腹瀉的狀況從輕微到嚴重的都有，症狀維持的各種長短也有，但目前會比較擔心嚴重的腹瀉症狀者，因為腹瀉會造成群聚現象，例如餐廳汙染，像是諾羅病毒、沙門氏桿菌或輪狀病毒的群聚食物污染出現，因此現階段必需要特別注重國外旅遊史或相關接觸者的部分。

(中時 )