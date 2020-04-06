「戶外聚會規範仍然太鬆！」台大公衛學院院長詹長權6日指出，這次清明假期造成風景區擁塞，群聚感染機率大增，意味著防疫布署只讓各縣市或是衛福部去管都不夠，必須要全國動員。從中央、到地方、到各個機關單位都要有配套措施；他也呼籲民眾繼續做好4件事「避免群聚、保持安全距離、勤洗手、戴口罩」，如果大家可以做到百分之百，就能自救救人，「不要覺得自己犧牲、不要不好意思拒絕聚會，這是對的事情，要大聲講出來，要感到驕傲！」他表示希望疫情之後大家可以恢復社交，但現在「保持距離就是最好的親情和友情」。

詹長權表示，疫情最新發展是英國首相強生因為高燒不退還咳嗽，被醫師要求必須住院，這意味著社區大流行到某個程度，疫情會跨階級、跨人種，不只影響醫療衛生和公共體系，還外散到社會、經濟、國家財政。因此各國決策者都要開始思考：疫情會持續多久？這樣的變化何時會成為新的常態？新的常態又會是甚麼樣子？用美國流感風險評估架構來看，比爾蓋茲認為新冠肺炎的嚴重程度和傳染強度已經接近1918年流感，詹長權則認為新冠毒超越1960年流感的嚴重度，會不會是百年一見，還待觀察；但疫情對旅遊、貿易造成的傷害，已經不亞於百年前。

詹長權說，此次清明假期造成風景區擁塞，群聚感染機率大增，意味著防疫必須全國動員，不只是衛福部或各縣市的事。他也再度呼籲要保護醫院和長照機構，多用通訊診療、遠距醫療來維持常態診療；慢性處方簽可自動延長一次，提供慢簽快速、跨區取藥服務；最重要的是要主動檢測醫護和照護人員，不能只是被動檢測。

社交距離方面，詹長權表示長照機構應以至少2公尺、交通工具和戶外聚會應以至少1公尺來規劃。此外台灣人愛喝咖啡，北市更是咖啡館林立，現在有些大型連鎖咖啡館已經著手社交距離，中型咖啡館應該快去做。

詹長權呼籲民眾落實做到「避免群聚、保持安全距離、勤洗手、戴口罩」4大守則，這不是老生常談，而是非常有效，各國都在做；大家不要覺得自己犧牲，要敢於拒絕聚會，他表示當然希望疫情之後可以恢復社交，但現在保持距離就是最好的親情和友情。

(旺報 )