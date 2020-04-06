新冠肺炎疫情在台灣確診人數不斷上升，衛服部近日除要求民眾保持社交距離，還要徹查清明連假有到11個重點公告地區，但資深媒體人趙少康卻認為，「無症狀感染、篩檢範圍外的輕症患者，基層診所卻不篩，直接輾回家，衛服部這樣在檢疫範圍出現大漏洞？」。

趙少康今6日在網路談話節目「YAHOO」 《鄉民來衝康》，談及政府和民間防疫模式，他解釋，其實中研院、台大等好幾個團隊，都有研製出快篩試劑，但衛服部一直不通過，為何不趕快通過呢？因為他昨天「問了好幾個醫生，真的是這樣」，基層醫療診所檢驗，當你出現一些輕症如腹瀉、頭痛要篩檢，卻被要求回家，或是去大醫院篩檢。

為何基層不願意篩、不報？趙少康指出，因為一旦診所「有篩檢出確診」往上報，那醫院就要關封14天，基層醫生現在收入已經銳減非常多了，在關院下去，那還得了，簡直要命！所以現在很大的問題就是，「基層醫生看到輕症都叫你回家，因為八成賭你是輕症」，如果很不幸你是剩下2成，那後續再討論。

但這樣的做法會不會造成未篩的潛伏患者到處傳染？趙少康坦言，這是很大的問題，所以他呼籲衛服部，要考慮實際狀況，這個問題他已經講很多次了，衛服部的要求卻變相將輕症趕回家，只會造成更大風險。

(中時電子報)