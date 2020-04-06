直播》「紓困陳時中」初登場 龔明鑫說明「融資貸款協助」 15:312020/04/06 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院政務委員龔明鑫。（圖／取自中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院「融資貸款協助說明」 行政院長蘇貞昌，上周責成政務委員龔明鑫及各部會首長，天天對外說明紓困，龔明鑫也成為「紓困陳時中」。行政院今舉行「融資貸款協助說明」，由龔明鑫、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄親自出席。 中小企業紓困 10天申請破160億元 口罩實名制2.0第3輪 蘇揆提醒繳費 (中時電子報) #龔明鑫 #紓困陳時中 #融資貸款 #協助 #蘇貞昌 #行政院 #葉榮津 #蘇建榮 #顧立雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／蘇貞昌大暴衝 蔡英文小心機？ 04:102020/04/02 時論廣場 比照指揮中心 蘇揆要求龔明鑫任「紓困陳時中」 12:102020/04/02 政治 國民黨PO蘇貞昌就職影片 轟「騙國父」 13:062020/04/02 政治 蘇貞昌：下周四院會啟動視訊會議 13:062020/04/02 政治 蘇貞昌引爆國家存在危機 04:102020/04/03 時論廣場 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 蘇貞昌：台灣還能正常活動 高中以下師生滿臉問號 13:562020/04/05 政治 觀光局長遭拔官 蘇貞昌定調：督導不周 13:502020/04/05 生活 連假人潮恐成防疫破口 蘇貞昌決定這麼做 17:042020/04/05 政治 防疫也要顧空氣！中市議員羅廷瑋 行政院靜坐抗議 09:472020/04/06 政治 政治熱門新聞 「罷韓」遇疫情會延期嗎？高雄李四川回應了！ - 政治 罷韓最終結局 陳揮文預言出乎意料 - 政治 不忍了？政府豪捐千萬口罩..正妹發言人怒嗆一句話！ - 政治 「罷韓」這2件事若成真…韓國瑜啟動B計畫？！ - 政治 韓國瑜柴犬還在嗎？何庭歡一張照片 網驚呼4字！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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