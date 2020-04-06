行政院「融資貸款協助說明」

行政院長蘇貞昌，上周責成政務委員龔明鑫及各部會首長，天天對外說明紓困，龔明鑫也成為「紓困陳時中」。行政院今舉行「融資貸款協助說明」，由龔明鑫、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄親自出席。

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(中時電子報)

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