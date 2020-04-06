「2020 理柏台灣基金獎」6日正式公布得獎名單，獲獎的 32 家資產管理公司中，9 家資產管理/基金公司囊括 5 項大獎以上，其中摩根資產管理共獲得 13 項大獎，富達國際獲得 10 項大獎。團體大獎則由普信(盧森堡)管理以及富達國際管理奪得。另有8檔基金揮出全壘打，同時獲得三年期、五年期及十年期獎項基金。

理柏公司表示，這8檔基金分別是：台灣中小型股票─野村中小證券投資信託基金；亞太區股票型─摩根太平洋證券基金；美國中小型股票─普信美國小型公司股票型基金 A 美元；美國股票型─富蘭克林高科技基金美元 A；歐洲型股票─富達歐洲動能基金 A 股歐元；歐洲新興市場股票─施羅德新興歐洲(歐元)A1；環球債券美元─ PIMCO多元收益債券基金美元(收息股份)以及美元債券─聯博美國收益基金 A 美元。

獲獎的 32 家資產管理公司中，9 家資產管理公司囊括 5 項大獎以上，分別是摩根資產管理、施羅德投資管理、安聯投信、富達國際、瑞銀資產管理、復華投信、駿利亨德森投資、聯博投信及柏瑞投信。

理柏公司進一步指出，值得關注的是，今年是理柏台灣基金獎第 12 年，這 12 年來基金數量大幅增加，金融市場詭譎動盪，根據理柏分析，能夠連續5年得到同一獎項都相當不容易，然而野村中小基金則是連續7年獲得同一獎項的，復華人生目標基金則連續6年獲得同一獎項以及施羅德新興歐洲(歐元)基金、駿利亨德森環球科技基金A美元都連續5年獲得同一獎項，而且這幾檔基金經風險衡量過後的穩定且良好績效表現。

理柏亞太區研究總監馮志源指出，理柏向來側重基金長期的穩定性，獎勵中長期穩定表現傑出的基金，重視的是基金的相對穩定性，而非絕對績效。因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金，反而過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高較容易獲獎。

(工商 )