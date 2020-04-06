長假出去玩，6日起在家辦公二週。富邦金控、國泰金控、新光金控及南山人壽5日緊急調查及宣布，清明長假期間若員工或同住眷屬到政府公布的11景點出遊，6日開始即居家辦公，中信金控、開發金控、宏泰人壽等亦都跟進，已知金融業6日開始應逾3,500人因出去玩，被限制居家辦公。

清明四天連假不少人攜家帶眷出去「放風」，但因人群聚集恐成防疫缺口，中央疫情指揮中心亦已要求長假前往人潮聚集處者，最好自主管理、居家辦公，而一向防疫採最高標準的金融業，紛紛要求長假出遊的員工不要進辦公室，從6日到17日居家辦公。

而先前政府公布的11個風景區即阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

國泰金共近1,200人因此居家辦公，其中內勤有400多人，外勤則有700多人，要求不得到公司，亦不得外出拜訪客戶；富邦金亦統計出1,100位必須居家辦公，內勤300多位，外勤800人左右，是這波居家的前二大公司。

開發金控有330位員工亦從6日起居家辦公二週。另外中信金亦將採取同一措施，但居家人數仍在最後統計中。

南山人壽6日一早亦公布有115位員工，因長假出遊必須居家辦公，且加強防疫標準，員工上班全程戴口罩，且減少跨樓層洽公，會議改採電話或視訊；宏泰人壽亦公布有22位員工因出遊，而居家辦公。

(工商 )