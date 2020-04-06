台灣防疫有成在國際間受矚目，外貿協會透過全球外館努力，讓台灣精品於此同時在國際重要媒體獲得大量曝光報導，趁勢宣傳優質產品，協助廠商爭取商機。有日本買主看到獲台灣精品防疫物資「額溫槍」報導後，立刻透過福岡台貿中心表示採購意願。

貿協表示，4月起開放出口後，將安排業者進行洽談，第一時刻抓緊商機。據統計，過去6週內密集不間斷的國際報導，台灣精品獲國內外媒體總露出的中英文相關新聞共795篇，觸及8億0,994萬人。

貿協指出，包括馬來西亞媒體TheSunDaily報導台灣精品關於醫療保健行業的專題，引發當地醫療相關業者對於台灣精品廠商如明達醫學科技、華廣生技、真茂科技的產品及技術高度詢問；而台灣精品獲獎產品LUFT Cube稻穗個人空氣清淨器，亦獲德國媒體ComputerBild青睞專文報導，搭配防疫議題突顯空氣淨化的重要性，讓業者產品知名度在歐洲市場倍增。

新冠肺炎疫情爆發引起全球產業停滯效應、商業活動趨緩，對台灣也造成衝擊，貿協自2月起即以運輸金屬、運動居家、智慧機械、電子資通訊及醫療照護等5大產業台灣精品為題，竭力透過各式管道傳送防疫新聞與台灣產業、台灣精品資訊，包括把華新、中衛、康匠等台灣口罩廠，工具機及機械業者如哈伯精密、東台精機、台灣瀧澤、東捷、靄崴、上銀、台灣引興、普森精密、協易、三鋒、永進、亞崴等台灣精品得獎及品牌企業一口氣推舉至國際。

此外，台灣精品更籌劃拍攝台灣工具機及紡織產業的國家形象宣傳影片，帶領觀眾深入廠房認識這些推助醫療前線抗疫的產業英雄，從研發、原料供應到製成口罩與醫療防護衣，經過升級、系統化的操作、匯聚企業的動能，讓大家看到台灣優質產業的實力。

(工商 )