彰南路大肚溪橋連結彰化芬園與台中烏日區，完工通車後兩地交通往返車程將從55分鐘大幅縮短為7分鐘。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰南路大肚溪橋連結彰化芬園與台中烏日區，完工通車後兩地交通往返車程將從55分鐘大幅縮短為7分鐘。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

銜接台中、彰化兩地的「國道3號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」彰南路大肚溪橋，原定明年1月完工，目前工程進度超前5％，可望年底提早開放通車。

彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕6日前往工地現場了解施工進步與品質，交通部公路總局第二區養護工程處長劉世桐、彰化縣議長謝典林等也到場關心，通車後芬園鄉往來烏日區車程將從現行55分鐘大幅縮短為7分鐘，便捷快速。

王惠美表示，身體如果要健康、血管就要通；地方經濟如果要好，道路一定要通！，臺中、彰化本是來往頻繁、緊密相鄰的兩個城市，打通交通能讓縣市來往交通更便捷，共創縣市繁榮。她也感謝盧秀燕市長率市府團隊的共同合作，正是縣市合作的最好範例，還有公路總局的協助及各級民代的支持，促進城市繁榮。

「彰南路大肚溪橋」完工後，將加速中彰共同生活圈的聯繫，連結國道3號烏日交流道、省道台14線、台74線中彰快速道路及台63線中投快速公路等，讓中部縣市交通運輸更加便捷。

「彰南路大肚溪橋」東起臺中市溪尾大橋、西至芬園鄉省道台14線8K＋800（彰南路五段），全長約1公里，計畫路寬12至16公尺，工程總經費約5億2968萬元，其中彰縣府負擔1億9900萬元、中市府負擔3億3068萬元。

彰化縣政府工務處說明，工程前年12月3日開工，預計明年1月中旬竣工，橋梁上部結構為預力箱型梁並使用懸臂施工法，施作長度約380公尺，該工法自動化程度高且施工快速可大幅減少工期。下部結構則採樁式橋台及軸型橋墩，能夠減少河道開挖面積及破堤範圍，本工程計畫路寬12~16公尺，包含雙向4.5M混合車道、2側0.5M之路肩及2側1.0M之護欄及側溝。

(中時 )