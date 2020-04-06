女星魏如昀去年和經紀公司動靜音樂發生歧見，認為自己收益短少，公司又不肯提供完整帳務資料，而且自去年8月起就不安排工作給她；動靜音樂則不滿她向法院提告請求確認契約關係不存在，反要求她付懲罰性違約金5000萬元。台北地院審理後，判魏如昀勝訴。

拒《聯合新聞網》報導，魏如昀與動靜音樂的合約自前年8月起簽約至2023年8月底，公司全權負責她的演藝娛樂、音樂事業。魏如昀主張公司在前年10月底付給她10萬元，但自12月就只按期給付6萬元；她要求公司依合約提供帳務資料，以查詢收入是否短缺，公司不願提供，但有將金額提高2萬元。

魏如昀為此寄存證信函給公司，指出自去年8月7日起，公司便不再安排任何工作給她，故提告請求雙方契約關係不存在。動靜音樂則抗辯表示，合約未載明有提供完整帳務資料的義務，但其實還是有提供，並沒有違約；動靜並反過來提出要求，若魏如昀想解除合約，就必須付付懲罰性違約金5000萬元。

法官認為魏如昀多次寄存證信函催請提供結算資料，但動靜音樂一直不肯履行，可見魏如昀對公司已不再信賴，既已表示想終止契約，也沒有必要強求，故判魏如昀勝訴。

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(中時電子報)