神基(3005)今年三月份自結合併營收為新台幣21.58億元，較去年同期的19.38億元成長11.37%。累計營收方面，第一季累計合併營收為新台幣55.99億元，較去年同期的56.84億元微幅減少1.51%。

神基目前主力產品仍是在強固型電腦產品，綜合機構件產品部分，則因筆電品牌客戶導入更多新製程的碳纖材質機殼產品，亦進一步推助其整體出貨表現增溫、拉抬營收揚升。此外，因應汽車機構件需求而擴增的產能，自今年起將有較明顯的營收貢獻。

去年神基營收年增近1成，但母公司業主淨利卻呈年減約3.7%。在毛利率方面，去年毛利率達28.35%亦優於前一年，造成淨利年減的項目主要是在「採用權益法認列的關聯企業及合資損益」和「國外營運機構財表換算兌換差異」出現較大額的負數。

去年神基EPS為3.59元，配發2.8元現金股利，已在3月27日除息。

(時報資訊)