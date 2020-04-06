德國2月工業訂單月減1.4%，較1月的月增4.8%大幅衰退，但好於市場預估的月減2.4%。惟國外訂單大減，凸顯出新冠狀病毒疫情可能對這個出口大國經濟前景造成的衝擊。

由於是在封鎖措施開始真正影響德國經濟之前，2月國內訂單仍較1月成長1.7%。2月國外總訂單月減3.6%，其中，來自歐元區的訂單下滑5%，來自非歐元區的訂單減少2.7%。

中國是德國最大的貿易夥伴，意味著其需求與供應鏈對德國製造業者的重要性。中國的新冠肺炎疫情在2月達到高峰，並大規模實施封城禁令，之後義大利等歐洲國家接連淪陷，美國的確診數後來居上，超越義大利與西班牙在全球排名第一。

德國經濟部表示，訂單數據顯示在新冠肺炎爆發大流行之前，德國製造業的衰退已經結束，但基於這場大流行病對全球經濟的衝擊，我們預期3、4月訂單將大幅下滑，第一、第二季生產將大減。

(時報資訊)