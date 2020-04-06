仁寶(2324)集團營運管理的核心動物醫院，預計於4月6日正式啟動伴侶動物之正子電腦斷層造影(PET/CT)服務。仁寶電腦副董事長暨策略長陳瑞聰表示：「仁寶負責管理的核心動物醫院，主要著重於提供人醫等級的高階影像診斷服務，藉由高階影像的精準診斷，協助獸醫師們擬定對伴侶動物最適合的醫療計畫，最終希望透過醫療及影像所收集的數據，提供更多有價值的臨床資訊，幫助未來伴侶動物的醫療發展。」

根據統計，腫瘤是犬貓十大死因之首，而正子電腦斷層造影(PET/CT)可以幫助獸醫師早期鑑別伴侶動物的腫瘤組織是否處於活躍狀態、精準判讀是良性或惡性腫瘤，以及追蹤治療後殘留或新增轉移病灶，提供獸醫師更加精確的癌症分期資訊，讓獸醫師們可以藉由PET/CT的影像資訊擬定更完善的動物癌症治療計畫、與術後腫瘤早期復發監控與追蹤，有效把握治療時間，延長動物存活壽命。

核心動物醫院與屏東科技大學產學合作成立動物高階影像中心後，已累積相當嫻熟與豐富的電腦斷層(CT)及磁振造影(MRI)影像診斷經驗，但是對於某些惡性腫瘤和部分良性病灶如壞死、結痂或肉芽組織等，常因組織具有相同的結構變化，常用的電腦斷層(CT)無法清楚區分病灶為良性或惡性；且當器官組織結構在發生實質變化前，也就是腫瘤尚未變大前，癌細胞不正常的代謝功能早已發生，此時，若藉由正子電腦斷層造影所提供的功能性分子影像，便可以輔助偵測出器官組織代謝功能的早期變化。因此核心動物醫院即將啟動的正子電腦斷層造影服務(PET/CT)，將可以填補動物癌症診斷不足之處。

屏東科技大學小動物影像科主任暨核心動物醫院影像診斷總監林莉萱老師表示：「正子造影(PET)可偵測體內分子層面的改變，PET/CT則可同時拍攝出身體的解剖構造並顯示出癌細胞聚集處，可以清楚告訴獸醫師癌細胞活動的情形，在惡性腫瘤檢測上具有早期診斷早期治療的優點，同時也可用來追蹤監控微小的轉移病灶、以及後續評估治療的成效，可提供獸醫師在診斷及治療上更進階的資訊。」

台灣大學附設動物醫院動物癌症中心主任李繼忠老師表示「部分CT影像下，若有不確定是否為腫瘤轉移的小團塊，傳統作法是直接採樣或是等待一至兩個月的觀察期後，再次以CT追蹤，如此動物必須承受第二次麻醉，同時腫瘤亦有在觀察期間即惡化的可能。PET/CT可提供早期腫瘤良性或惡性判斷及轉移病灶的診斷，不需等待額外的觀察時期，掌握癌症早期治療的黃金時間，有效提升完整腫瘤治療及痊癒的機率，可作為獸醫師擬定外科手術或內科治療計畫的重要依據。」

核心動物醫院是國內目前唯一能提供動物完整高階影像設備的動物醫院，包括正子電腦斷層造影(PET/CT)、64切電腦斷層(CT)、1.5T磁振造影(MRI)等，在國際上具備同等級設備的動物醫療機構也屈指可數。除了投入高階影像精密設備外，核心動物醫院攜手多位台灣大學、屏東科技大學獸醫教學醫院醫師們共同組成顧問團，結合自身高階影像、麻醉、腫瘤專長的獸醫師群，以及聘任經原子能委員會認證，具備操作正子電腦斷層造影資格的醫事放射師/輻射防護師，組成動物正子電腦斷層造影診斷團隊，確保飼主及動物安全的醫療環境，最重要能提供轉診獸醫師高階影像診斷以及動物癌症治療建議方案。核心動物醫院持續引進更精確的診斷技術設備，努力促使動物醫療水準不斷提升，扮演好專業轉診與後送的高階影像中心，也期望每一個飼主與毛孩可以彼此陪伴得更健康更長久。

(時報資訊)