群電(6412)自結3月合併營收為27.55億元，較上月大增82.2%，較去年同月成長2.2%，為歷年同月新高，由於遠端工作教學及宅經濟帶旺商用及教育電記型電腦需求，讓群電NB電源出貨暢旺，群電總經理曾國華表示，近期商用及教育NB需求非常強勁，第2季產能可望呈現滿載，法人預估，群電第2季營收可望重回正成長。

群電主要產品為PC/NB相關、雲端智能及消費性電子電源產品，公司站穩三大產品市場後，亦全力搶進伺服器及資料庫中心領域，其中布局已久的CRPS伺服器電源已陸續接獲國際大廠訂單，預期今年開始挹注業績，可望為公司開啟新一波成長動能。

群電積極衝刺高值產品市占，反應在公司業績上，由於群電深耕自動化有成，其產品品質、交貨速度及彈性等關鍵能力均優於業界，在此波筆電電源急單中有機會成為最大的受惠者。

群電3月合併營收為27.55億元，較上月大增82.2%，較去年同月成長2.2%，為歷年同月新高，累計第1季合併營業收入為67.1億元，年減7.2%，優於市場預期。

曾國華表示，雖然新冠肺炎影響2月及3月上旬生產動能，但在公司盡全力招工與備料下，三大廠區已經在3月中旬完全復工，近期看到非常強勁的商用及教育NB電源需求，第2季產能有望呈現滿載。

隨著疫情延燒，雲端服務及宅經濟當道，群電伺服器、智慧家庭以及NB相關產品占公司營收近70%，可望受惠於雲端及宅經濟商機，法人預估，群電第2季營收將重回正成長，營收與獲利亦可望再創佳績。

在產能規劃方面，群電已啟動中長期的產能擴充及轉移計劃，預計吳江廠及泰國的新產能將於第2季開始陸續展開，希望在新產能及多項高附加價值產品的挹注下，今年營收及獲利可望再創高峰。

(時報資訊)