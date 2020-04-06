今（6）日下午1時20分許，新北市板橋區某中學1名15歲男學生疑因心情不佳，一時想不開，獨自走上教室頂樓，隨後在班上的群組中發簡訊向老師、同學道別，隨即從7樓跳下。

警消獲報到場，見男同學倒臥教室旁校徑，已無生命跡象，救護人員緊急將其送往亞東送醫院急救，不幸仍告不治，警方已在調查學生跳樓原因。

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