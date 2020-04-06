板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 15:312020/04/06 中時電子報 張達智 、中國時報、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋私立中學男學生墜樓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（6）日下午1時20分許，新北市板橋區某中學1名15歲男學生疑因心情不佳，一時想不開，獨自走上教室頂樓，隨後在班上的群組中發簡訊向老師、同學道別，隨即從7樓跳下。 警消獲報到場，見男同學倒臥教室旁校徑，已無生命跡象，救護人員緊急將其送往亞東送醫院急救，不幸仍告不治，警方已在調查學生跳樓原因。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #男學生 #墜樓 #傳簡訊 #老師 #道別 #板橋 #輕生 #中學 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨海峽雲聽課第一天（上） 04:092020/04/02 兩岸藝文 台東女跳海 警民下海合力拉回一命 10:092020/04/02 社會 跨海峽雲聽課第一天（下） 04:092020/04/03 兩岸藝文 嘉市議員戴寧 為監護權興訟 04:102020/04/04 地方新聞 輪流侵犯國中少女！2男學生「轉學繼續上課」無悔意 30萬人連署修法重罰 11:302020/04/04 國際 板橋小5學童墜樓疑遭3人推落 警方全力查真相 12:592020/04/04 社會 小龐與志村健道別畫面曝光 追上去討抱惹哭網友 16:012020/04/05 生活 這組號碼抄起來 可以跟莎娃傳簡訊 16:182020/04/05 體育 小龐和志村健道別畫面曝光 惹哭數十萬網友 22:512020/04/05 星奇 醉女遭房東弟闖入家猥褻辯「投懷送抱」男判1年10月 12:522020/04/06 社會 社會熱門新聞 北市教育官員上班看A片打手槍 監視器全都錄 - 社會 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 - 社會 在家深蹲也出事？他「上上下下」被老闆看光全因... - 社會 斗六家樂福前警匪槍戰 2歹徒4警受傷 - 社會 賓士休旅車突冒火 媽抱孩衝下車躲一劫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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