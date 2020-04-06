立委伍麗華（右）成為台灣國會殿堂視訊質詢首例，事前幕僚調整角度、力求上場完美。（林和生攝）

全台新冠肺炎疫情持續升溫，6日立法院教育文化委員會上，遠在國境之南的原民立委伍麗華，嘗試透過網路遠距方式進行質詢，寫下國會殿堂首例，為求完美表現，幕僚特地添購網美燈、加強採光亮度，但似乎網路不給力，過程還是有些「卡卡的」。

伍麗華透露，幾周前曾因地方議題找來觀光局官員討論，事後獲悉對方曾與肺炎確診個案接觸，為求慎重起見，包括她與幕僚團隊，全都開始自主健康管理14天。

由於日前立院程序委員會中曾討論，若有官員或委員一旦檢驗確診，將採休會或遠距質詢方式進行，當時便有進行設備上的測試；「既然如此，乾脆也趁機檢視這方式是否可行」，伍麗華笑說，就這樣成為立院遠距質詢首例。

為求連線順暢，團隊特地添購麥克風、鏡頭及補足燈光的網美燈，共花費1700多元，實際上場測試6分鐘，與官員問答間還算順暢，不過聲音一度傳輸不順，還必須瞭解問題後持續改善。

伍麗華表示，這階段測試同時也為原鄉遠距教學嘗試新的可能性，全台原鄉國中、小學生共有3萬5000餘人，相信學校設備沒有太大問題，但山區網路覆蓋率、學生家戶電腦設備等，都必須通盤檢討。

過去面對面教學在理解上都不容易，若因網路延遲，對於學生受教恐更困難，在考量疫情不斷升溫，必須全面檢視。

(中時 )