劉丁柱上月遭人開槍後對媒體表示，他從事都市更新並未與人結怨，還說槍手太緊張。（報系資料照／李文正台北傳真）

北市大橋頭幫角頭劉丁柱，綽號「柳丁」，3月初才被人開槍，警方在花蓮逮捕主嫌後，本月6日中午12點57分，又遭3名穿黑衣服的男子毆打，當場頭破血流送醫縫針、手腳挫傷，劉男自行報案，警方現正在劉男安西街的宮廟採證。

據附近鄰居表示，3名穿著深色上衣的男子，共乘1輛計程車，下車後進入屋內，當時僅劉1人在，並沒有其他人，歹徒一上前救陣亂棒毆打，隨即從容離開，整個過程約3分鐘，被打的劉男自己打電話報案，並告訴警方，沒見過對方，只知道3人是持棍棒動手，現場並未聽聞槍響，警方也未尋獲彈殼。

劉3月初遭人槍擊，子彈打中香爐旁的柏油路，他面對媒體，還說「槍手太嫩」，並稱最近從事都市更新，並未與人結怨，已經改走正途，不過，這次又被人毆打，頭部流血，身上多處擦挫傷，教訓意味濃厚，警方不排除與上次行凶歹徒有關，現正展開調查。

警方表示，屋內東西遭推倒散落一地，但並未尋獲犯案用的棍棒，警方鑑識人員正在屋內採證，並調閱附近監視器畫面，釐清歹徒逃逸路線。

(中時 )