UFC終極格鬥聯盟被新冠疫情逼迫停賽之後，老總懷特(Dana White)上周又捲入官司，起因是多年前他在巴西的飯店跟一位脫衣舞女郎上床，被她用手機偷錄下來。女郎的男友拉莫斯(Ernesto Joshua Ramos)藉機敲詐懷特。

懷特是有婦之夫，但他迷戀那位女郎，花了大約20萬美元(約台幣600萬)在她身上。拉莫斯以偷拍的影片向懷特索討20萬美元封口費，結果拉莫斯遭到FBI逮捕而勒索失敗。然後懷特又私下開價45萬美元要求拉莫斯認罪，拉莫斯照辦，但他認罪後懷特卻賴帳不給。

拉莫斯因此進了聯邦監獄服刑1年多，出獄之後拉莫斯心有不甘，又把懷特告上法庭。

拉莫斯律師的說法：「懷特是一個奸詐狡猾的人，為阻止醜事曝光而欺騙拉莫斯認罪。」

懷特一方的說法：「拉莫斯5年前敲詐失敗而進了聯邦監獄，現在他又想勒索我1000萬美元。他別想拿到一毛錢，我希望盡快擺脫這個人渣。」無論如何，懷特買春的事實已經曝光，拉莫斯現在沒有籌碼可以勒索他了。

(中時電子報)