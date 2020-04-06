自新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊全球經濟與消費力道，全台的各大產業也均受到衝擊，據經濟部統計處預估，受疫情影響之下，未來3月零售業的營業額將會年減3.9%至6.9%，估計因而淨減少營業額擴大到824.9億元。行政院日前亦針對各行各業提出紓困及振興計畫，以全面性協助各業者將衝擊降到最低。松果購物(6740-TW)於4月1日開始祭出中小店家補助專案計劃，首創上架商品即提供補助每件商品新台幣10元，單一店家最高上限可達百萬元補助金。

松果購物董事長郭家齊強調：「我們發現很多零售業者受到疫情嚴重影響，松果購物的企業經營理念是以人為中心思考，更要以身作則力抗疫情衝擊。4月份松果購物推出「中小企業單店百萬補助計畫」，首創上架商品領補助，預期補助總額將達千萬。透過計劃協助中小企業放大聚沙成塔的長尾效應，期許所有的中小企業都能攜手挺過這次的難關。」

B2B2C行動電商松果購物於4月1日推出「中小企業單店百萬補助計畫」，計畫以「上架補助」及「行銷服務」兩大面向全面性補助店家；「上架補助」會提供所有中小企業開店及現有5400間中小企業店家，於4月1日至4月30日期間首次上架達100品商品，並在5月31日前仍保留100品商品數，即可獲得每個商品補助金為新台幣10元，而單一廠商最高補助金額上限可達100萬元。此外，符合補助條件的中小店家，松果購物會透過AI精準的行銷策略與數據運用為店家提供各種行銷活動，以提高中小企業的品牌能見度。

(工商 )