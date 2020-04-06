刑事局偵七大隊副大隊長徐釗斌說明案情。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局偵七大隊接獲民眾檢舉，YouTube網站有網友於3月28日散佈標頭『《蔡英文做票，必須下台》下集，蔡英文做票400萬張以上的真相！』的不實訊息影片，影片全長達23分53秒，並有中英文對照字幕，片段多為網路之前流傳的唱票畫面，夾雜不實敘述評論。警方查出是台北市李姓男子所為，已約談他到案，依社秩法送裁罰。

警方調查，該名網友於影片下方，帶有簡要說明內容為，「民進黨慣用詐騙語做票來勝選！2020，中華民國總統選舉，執政者蔡英文夥同其黨羽，利用職權，臨時更換投票箱為紙箱，於紙箱中動手腳，大舉做票400萬張以上，天理昭彰，處處露餡，已成歷史紀錄，作票手段骯髒卑劣，令人不恥!總統大選作票，視為國賊，全民應起而撻伐之！蔡英文必須下台！」等語。

該影片長達23分53秒，並有中英文對照字幕，片頭開始則有醒目且聳動字眼，「讓全世界都知道21世紀民主的台灣，執政黨蔡英文如何在2020總統大選做票400萬張以上」，影片中內容多有擷取網路上流傳唱票片段，多為錯誤訊息。

警方說，該影片製作者甚至為自行揣測並配上「換票、偷票」字眼，整部影片充斥著片面不完整之零星片段，佐以影片主講人與文字敘述，意圖引導民眾產生誤解，對政府相關選務部門失去信心，嚴重將撕裂族群，使社會大眾對立。

刑事局循線約談，李男坦承該部影片是他自行上架YouTube平台發佈，內容未經查證，警方要求他下架影片，詢後依違反社會秩序維護法究辦。

(中時 )