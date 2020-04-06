何姓藥師大量囤積口罩，標榜「N95」口罩大賣5萬個，遭檢方查獲。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

中市中區1家藥局何姓藥師囤積口罩，今年2月間市面已一罩難求，他將沒檢驗認證的醫療口罩，標榜是高價的「N95」口罩，以單價30元至50元不等大量銷售，台中市衛生局稽查共查封1萬8千多個口罩，經檢調偵辦查扣，追出何男以5筆大訂單已賣出5萬個口罩，檢察官認為何男涉違反《藥事法》及《傳染病防治法》等罪嫌，以20萬元交保，並追查供貨廠商釐清案情。

台中地檢署主任檢察官張文傑及檢察官張桂芳整合「防疫處理小組」及「查緝民生犯罪連繫平台」偵辦防疫案件，台中衛生局接獲情資，中市西區1家藥局在政府徵用口罩後，仍貨源充足大量販售。

衛生局在2月22日到場稽查，在藥局查獲囤積大量口罩，查封現場散裝醫療用口罩17箱，共1萬7千個；N95醫用口罩1266個及印有N95醫藥專業防護罩的空紙盒17箱，共約8千個。

台中地檢署檢察官張富均指揮警調到場，查扣偵辦，查扣囤積口罩及相關帳冊資料，追查出何男字2月初陸續標榜「N95口罩」，單價30元至50元不等，有5筆大訂單共已銷售5萬的口罩，不法所得已逾2百多萬元。

檢方調查發現，何男所賣的醫療用口罩均未有檢驗認證符合「N95口罩」標準，在口罩外盒均標示「符合EN149：2001＋A=A1：2009標準」、「N95／FFP2 NR」、「醫用專業防護口罩」等不實內容。

檢方以何男涉販賣未經核准擅自製造或輸入的醫療材，違反《藥事法》；囤積口罩違反《傳染病防治法》，並涉及商品標示不實，諭知以新台幣20萬元交保。

(中時 )