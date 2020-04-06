交通部長林佳龍與培訓學員合照。（陳怡誠攝影）

為替觀光產業紓困，交通部觀光局投入20億元用在人才培訓，部分課程已陸續開班。外界擔心，一班將近百人上課，恐有群聚風險。交通部長林佳龍說，人數已有控管，也允許視訊上課。

中華優質旅遊發展協會自6日起，辦理為期15天的「旅行社產能再升級綜合能力培訓班」，於劍潭青年中心舉行，結訓後，所屬旅行社可獲得18960的培訓補助。下午林佳龍前往致詞，鼓勵受訓的80位學員。不過，外界憂心，上課人數眾多，是否有群聚感染風險？林佳龍表示，除人數管控，先前是限制在100人以下，現在人數更往下減少至80人，也允許視訊方式培訓，一切因疫情狀況做調整，而且上課的所有學員都會要求戴口罩、勤洗手，所有衛生環境都要落實，以防疫優先，做好每人防疫的自我管理。

主辦單位中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，此次訓練課程，感謝觀光局的支持還有協辦單位台北城市科技大學觀光系，旅行業品保協會與旅行業經理人協會的大力協助、共同規劃課程與選派師資，來自產業與學界的師資陣容堅強。

協辦單位台北城市科技大學民生學院蕭靜雅院長表示，該派出觀光系專任師資陳正茂教授、陳善珮副教授、郭名龍副教授以及李奇嶽助理教授等，為學員貢獻所學，盼能協助觀光人員精進能力。

主辦單位配合本次訓練活動，將拍攝「疫情我不怕充電再出發」短片，紀錄學員訓練過程，並且邀請林佳龍獻聲為觀光業鼓勵加油，努力準備，迎接未來的景氣反彈。

(中時 )