「戶戶送」Deliveroo今日宣布為將資源集中投放於歐洲、亞太與中東等其他地區，將關閉台灣市場之業務，並於4月10日下午三點整，正式終止台灣市場運營。

「戶戶送」Deliveroo 盤點全球市場後，希望將資源投放效益極大化，因此有此決定；公司已確保將為外送員及員工提供最適當、優於法定的賠償。「戶戶送」Deliveroo目前在全球12個市場超過500個城市運營，未來並不排除再重返台灣市場。

「戶戶送」將為外送員及員工提供最適當、優於法定的賠償，未來並不排除再重返台灣市場。(圖/品牌提供)

「戶戶送」Deliveroo發言人表示：「台灣出色的餐廳多不勝數，能夠為廣大客戶送上美食，我們深感榮幸。我們感謝所有在台灣與「戶戶送」Deliveroo合作過的外送員、餐廳以及寶貴的客戶。我們衷心感謝每一位充滿才幹和勤奮的員工，並將在這段時間全力提供所有員工最妥善的後續處理。「戶戶送」Deliveroo會繼續支持全球其他市場的外送員和餐廳伙伴，為消費者帶來美食、提供彈性工作機會並協助餐廳拓展業務，這永遠都會是「戶戶送」Deliveroo不變、最重要的核心理念。」

「戶戶送」Deliveroo目前在全球12個市場、500多個城市營運，包括澳洲、比利時、法國、香港、意大利、愛爾蘭、荷蘭、新加坡、西班牙、阿拉伯聯合酋長國、科威特和英國。 戶戶送在去年曾被開罰新台幣50萬元並勒令停業。

(中時電子報)