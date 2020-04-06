功率半導體封測廠捷敏-KY（6525）董事會通過2019年股利分派案、擬配息3.5元，以1日收盤價47.5元計算，現金殖利率高達7.37％。在高殖息率激勵買盤敲進下，捷敏今（6）日股價開高走高，終場大漲6.53％、收於50.6元，現金殖利率仍達約6.92％。

捷敏股價鼠年開紅盤後跟隨台股震盪走低，3月19日下探41.4元、創上市以來新低，2個月來波段跌幅達近4成。近日呈現觸底反彈走勢，近10日漲幅已達2成。三大法人近2周合計小幅賣超捷敏285張，公司將於10日召開線上法說。

捷敏2019年第四季合併營收8.87億元，季減4.71％、年增2.55％，創歷史第3高。毛利率32.37％，低於第三季32.51％、優於前年同期30.93％，營益率24.39％創近5季高點。

不過，由於新台幣強升造成匯損，捷敏第四季業外顯著由盈轉虧，致使稅後淨利1.53億元，季減22.94％、年減4.52％，每股盈餘（EPS）1.19元。

累計捷敏2019年合併營收創34.63億元新高，年增1.5％。毛利率31.32％、營益率22.96％，優於前年30.58％、22.18％。不過，因業外收益年減78％，致使稅後淨利6.64億元，年減14.12％，仍創歷史次高，每股盈餘5.15元，低於前年追溯調整後的6元。

(時報資訊)