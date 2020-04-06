清明連假期間，有民眾前往台南科學園區的迎曦湖畔運動，發現有人帶著橡膠艇下水嬉戲，2人4槳玩得很開心，他覺得好奇拍下照片，並詢問相關單位，主管的南科管理局指出，迎曦湖禁止水面活動，沒有申請許可都算違法，將請維護廠商與南科保警隊加強巡邏，若有發現先行勸阻，若勸阻不聽將開單處罰。

南科迎曦湖周邊景色優美，近年已成為社區的休閒公園，也是親子散步運動、情侶約會的場地，但迎曦湖不能從事水上活動，周邊也掛有「水深危險」的牌子，但連假期間卻有民眾偷偷下水，也讓目擊民眾傻眼。

南科管理局指出，依據「科學園區公共空間維護管理辦法」第13條第4款，除非事先向管理局申請許可同意在案，否則園區滯洪池不允許划船或其他水上活動。

管理局表示，在水池或滯洪池內包括游泳、沐浴、洗滌、捕魚、釣魚、放生、划船或其他水上活動，原則上都不允許，除非經維護管理機關許可並公告指定地點者不在此限，迎曦湖有開放的是釣魚，至於其他水上活動則未開放，因此民眾划橡膠艇的行為已違反法令規定。

針對此事，南科管理局已轉知相關維護廠商加強巡查，如發現未經許可的行為，將會同南科保警隊進行勸阻驅離，不聽勸阻者，得依法處罰，為維護南科園區公共空間的安全與寧靜，也呼籲民眾不要從事違法行為。

(中時 )