北花線客運清明連假塞7.5小時，讓不少旅客紛紛退回程票。（許家寧攝）

清明連假花蓮各大景點人潮滿滿，讓觀光業者樂開懷，唯獨台北、花蓮間「北花線」客運業慘兮兮，因連假首日蘇花改大塞車，開了7.5小時才到花蓮，嚇壞不少乘客紛紛退票，回程班次只剩2、3人，讓業者希望比照國五開放大客車走路肩，吸引民眾搭乘。

清明連假期間，遊客湧進零確診的花蓮旅遊，帶動觀光旅宿住房率開紅盤，北花客運業者連假也推出85折搶客，首都及台北客運總經理李建文表示，連假第一天每班次載客率達到8成滿，由於大批返鄉車潮，也造成蘇花公路大塞車。

連假首日台北、花蓮車程就花了7.5小時，光是蘇澳平面路段就塞2個小時，比起平常3小時車程足足多了1.5倍，不少乘客到花蓮的第一件事，就是先把回程票退掉，北上每班車稀稀落落，平均乘客不到10人，連假最後一天幾乎沒人搭。

李建文說，北花線原本是輔助鐵路疏運，受到疫情影響，鐵路不再一票難求，北花線客運原有55輛車，4月底將減至20輛，原則上尖峰時段1小時發1班車、離峰時段2小時1班車，晚上七點過後全數停開，後續待疫情結束後再調整。

業者指出，乘車時間太長，明顯影響民眾乘車意願，像是國道五號在尖峰時段允許開放大客車行駛路肩，希望蘇花改也能夠比照辦理，在交通安全無虞的情況下，開放大客車專用車道，現在業者都在苦撐，若路線要維持下去，盼政府提供紓困方案。

(中時 )