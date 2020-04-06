山腳所員警和超商陳姓店長協助林婦尋回遺失皮包。〔通霄分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

一名林姓孕婦日前到苑裡鎮山腳里一家超商購物，不慎將內有5萬元現金的皮包遺忘在店內，陳姓店長發現報警處理，轄區通霄分局山腳所員警受理後調閱監視器，順利找到林婦物歸原主。

山腳所是在日前轄內一家超商陳姓店長報案表示，在店內拾獲一只皮包，內有現金五萬多元及一張郵局金融卡，但無證件，無法聯繫失主，才請警方協助找人。

山腳所所長張景霖獲報後，立即趕赴現場調閱店內與路口監視器，發現一名孕婦帶著幼兒，在附近街道神色慌張四處查看，疑似在尋找東西，再約經20分鐘後，陳姓店長又再度來電，表示疑似失主回到店裡尋物，員警再趕往超商確認失主後，將皮包物歸原主。

林女向警方表示，她先前由住處步行前往超商購物，在返家途中發現皮包不見，由於裡面裝有現金及提款卡，讓她相當慌張，才原路折返找尋，經店長及林女當場清點皮包內現金與物品無誤後，順利將皮包物歸原主，讓林婦鬆了一口氣，連聲向員警及店長致謝。

(中時 )