東京奧運會受新冠肺炎疫情影響宣布延期，對駐日代表處的相關活動也造成影響。駐日代表處指出，之前規劃的東京奧運會活動，因東奧宣布延期1年而幾乎全部延期。觀光協會則開始提前規劃下半年的廣告。

代表處表示，中華奧會及國內單項運動協會原訂於奧運期間租借之旅館及練習館所，代表處已與日方相關單位協調展延租期。

日本接待城巿與我國單項運動協會之交流不僅於奧運期間，奧運前即已陸續推動，因此奧運展延後，適可拉長雙方交流之期間。代表處將持續協助日本25個接待城巿與我國之交流。

台灣文化中心原規劃參與東京奧運會戶外轉播會場7月底之展演計畫，東京都廳已通知延期。

此外，日本政府3月25日起建議民眾暫停不必要的海外旅遊，4月3日起禁止台灣在內等73個國家的外籍人士入境，使台日觀光大受影響。

台灣觀光協會指出，疫情何時會停歇還無法預知，但觀光協會已提前規劃下半年的廣告露出、旅客促銷，以及8、9月開始的觀光推廣活動前置作業。

近期也縮小規模地推出一些廣告，例如，山手線電車廣告等，希望日本民眾因疫情宅在家看電視時，可以增加對台灣的印象，在千葉電視台播出的台灣節目也會有更多人可以看到。

(中時電子報)