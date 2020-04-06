新冠肺炎疫情持續延燒，未料，各大景點在清明連假都湧現大批人潮，中央流行疫情指揮中心4日發送細胞簡訊，提醒民眾在特定人潮擁擠地點保持社交距離，尤其墾丁人潮過於擁擠，細胞簡訊自疫情爆發來「首次」以國家級警報籲民眾「暫勿前往」。資深媒體人黃暐瀚認為，關鍵時刻，最高規格，這段時間不要出門還是最好，與其抱怨「人權沒了」，不如擔心「人全沒了」。

黃暐瀚在臉書指出，清明假期之後，現在很多醫生，真的很多，擔心「假後疫情潮」。一來是悶太久了，二來台灣比起國際，相對不嚴重，三來，清明掃墓，畢竟是長久以來的傳統，這次的清明假期，人潮「超乎意外」的多。

黃暐瀚提及，放假前，衛福部長陳時中說「不敢跟大家說不要出去玩，因為悶太久也不好，但是還是呼籲大家要注意社交距離」。交通部長林佳龍說：「觀光還是要顧，防疫到位，民眾可以放心上路」。許多地方縣市首長，也都親自化身推銷員，希望大家「出國取消了，國旅歡迎您」。結果人爆炸多，多到疫情指揮中心嚇一跳，嚇到趕緊傳出細胞簡訊，提醒「十一個旅遊熱點」要小心。

黃暐瀚指出，問題是，4月2日就開始放假，放到第三天，才警告大家「十一景點」，「你叫已經在這十一景點遊玩的人，情何以堪？」黃暐瀚表示，若放假前就先警告，還硬要去，那當然不能去怪政府沒說，但一開始又不叫大家不出門，之後又說「好危險」，這種社會壓力回到出遊的人身上，親友怪罪，朋友揶揄，招誰惹誰？

黃暐瀚最後表示，關鍵時刻，最高規格，這段時間不要出門還是最好。與其抱怨「人權沒了」，不如擔心「人全沒了」。

(中時電子報)