台灣防疫進入預防社區感染大爆發的關鍵期，感染症專家、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢直指，現階段防疫重點應擺在無症狀感染者，世衛組織已證實這類行動感染源潛伏期末期病毒量最大、傳染力最強，他建議政府對確診病例匡列接觸者要擴大到發病前3天，另對居家隔離及居家檢疫者解隔離前應再篩檢一次，且即使篩檢為陰性也應強制自主健康管理14天。

王任賢直指，無症狀感染者是現階段及未來台灣防疫重中之重，現在不做為會成為社區感染爆發的未爆彈，也會讓疫情拖拖拉拉，民間經濟活動永無復甦的可能。

他強調，世衛組織以及大陸都已證實新冠病毒無症狀感染者在潛伏期末期病毒量大、傳染力強，早在1月26日大陸國家衛健委主任馬曉偉就通告各國要注意防範這類行走感染源。

王任賢說，這類無症狀感染者其實都是因接觸而感染帶原，要找出他們並不是沒有辦法，只是台灣目前對指標個案（本土零星社區感染者）並未公開透明其發病前軌跡，選擇性的公布是會有遺漏的。

尤其，大陸國家衛健委主任馬曉偉已經建議各國在疫調時要對確診者發病前3天內的接觸者全都匡列進來，尤其要公開其行動軌跡，不能有所隱瞞。

另，對居家隔離或居家檢疫期滿者，解隔離前還要做一次篩查，確定陰性者解隔離後還要自主健康管理14日。

(中時 )