台大教務長丁詩同表示，該校6日起百人以上大班改採遠距教學，期中考希望教師改變方式，例如可以線上考試或寫報告代替，否則就分流考試。個人防護方面，台大即日起將強制要求學生戴口罩上課，但其實即使沒硬性要求，台大學生也有9成已經戴上口罩。

台大6日起百人以上、27日起60人以上班級改採遠距教學。丁詩同表示，台大一個多月前就已經布署遠距教學，提供所有台大老師帳號、課程錄製技術輔導和平台等各種非同步遠距教學工具，統計至上周三台大已有75％的60人以上課程已經儲存線上影音，表示多數老師都做好非同步遠距教學準備。至於同步教學因為挑戰比較大，很多老師都還在練習準備中，也有超過800名老師申請帳號使用。

丁詩同表示，目前還是以非同步遠距教學為主，基本上各校應該都以此為基礎，老師先把課程錄製好、放在網路上，台大的網路教學平台NTUCOOL都已經準備好空間，這是第一步；下一步是希望加強課程互動。他呼籲台大學生除了非同步遠距教學的教材，如果老師有設立同步遠距教學，也一定要努力參與。

此外教育部上周設室內社交距離1.5公尺，若無法做到希望師生能戴口罩。被問及台大學生真的能夠戴好戴滿口罩一整天嗎？丁詩同表示「沒有問題」，校方開學前就已經宣導，現在去課堂看，即使校方沒有強制，學生也有9成戴起口罩，所以相信台大學生都能配合，校方大概6日就會做出決定並公告執行，要求學生戴口罩上課。

(旺報 )