受新冠肺炎衝擊需要紓困的企業已突破2千家！金管會6日公布最新銀行紓困案件統計，截至4月1日止，銀行受理申請紓困戶數已突破2千戶，來到2,033戶，金額逾300億，來到304.31億元，已核准件數已有2成（407家），金額61.65億元。

金管會領軍金融業挺企業、配合經濟部、交通部、文化部、衛福部、農委會等部會力挺各項紓困方案，3月中時更下令銀行不得以各種理由拒收需要紓困的案件。隨著疫情日益嚴重、民間消費大減，申請紓困的企業家數也急遽上升，原本3月26日時申請紓困貸款案僅有1,134戶，但短短一周內又新增了899家、突破2千家，金額更突破300億元。

據金管會統計，紓困資金以「振興貸款」案件最多，達829件，金額約85億元，但若以金額來看，「續約展延」案件金額最多，受理申請案件金額達195.35億元，共有734件，另外，「營運資金」用途有470件、金額達23.78億元。

目前公股銀行在受理戶數與金額都比民營銀行來得多。目前公股銀受理申請戶數達1404戶、金額達199.38億元，而核准的案件有317件、金額約達41億元，件數、金額達成率都逾二成。

而民營銀行受理件數則有629件、金額達104.93億元，已核准案件達90件、金額約達20.48億元，達成率都不到二成。

目前來自經濟部的案件數最多，共有1,710件、金額達268億元，其中，振興貸款案件最多，達745件、金額達74.42億元，而續約展延案件達714件，金額達183.5億元。而來自交通部的案件多為「營運資金」的紓困案，件數達218件、金額達13.33億元，文化部的案件則只有8件，金額約6千多萬元。

(工商 )