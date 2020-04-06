靜宜西文系搭起與西語系國家重要橋梁！透過課程、影片及音樂等形式，將西文學習推向全國各地。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學西班牙語文學系，培育具國際觀的西語專才。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

西文系每年舉辦多場次外語體驗營，課程中介紹西語國家的風俗民情、佛朗明哥舞蹈藝術及飲食文化。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

西文系為開啟高中生外語學習的興趣，每年舉辦多場次外語體驗營，報名年年秒殺！(靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學西班牙語文學系，外師比例全國最高、師資超強，校方採「小班教學」，學習效益高。學生參與西班牙姐妹校交換學習1年，及至西班牙、中南美洲等國的知名企業，進行專業實習，人數居全國大學相關系所之冠，他校望塵莫及！許多學生大四即取得西語B1或B2檢定，畢業後順利從事外交、貿易及觀光等工作，獲高度肯定。

靜宜大學西文系主任徐彩雯說，該系師資共16位，其中15位為博士，5位是外籍教師，是全國西文系外師比例最高的學校，對學生的學習絕對具加分效果。西文系特色是會話、閱讀與寫作等課程採「小班教學」，學生與老師直接互動，能提升口說練習，讓語言學習基礎更扎實，打造專業外語的學習環境。

課程設計，西文系為大一、大二學生，規畫外語基礎課程密集訓練，培養聽、說、讀、寫能力；大三、大四則連結升學及就業，加強專業課程，如翻譯、商用西文、貿易書信等。同時提升西語國家的文學、文化、歷史、經貿、觀光、新聞及藝術等專業素養。西文系鼓勵學生雙主修或輔系，培養第二專長，培育全方位就業競爭力！

徐彩雯指出，西班牙語文檢定分為ABC三級，A是基礎，B屬中級，學生需取得B1檢定才可畢業，該系部分同學在大四就取得DELE B2檢定，這也是申請就讀西班牙研究所的門檻。

靜宜大學西文系提供完善的海外交換遊留學及專業實習等機制，透過「411遊留學」制度，及教育部「學海築夢」等系列計畫補助，108年高達31位學生前往西班牙姐妹校薩拉曼加大學、瓦拉多利大學留學；38位學生獲306萬獎學金補助，至西班牙及中南美洲的墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭等國知名企業，進行專業實習，人數居全國大學相關系所之冠，這是靜宜一大特色。

靜宜西文系搭起與西語系國家重要橋梁！為增進國人對外交重鎮「拉丁美洲」與「西班牙」的認識，台灣知名的西語研究專家、西文系副教授何國世利用該校優勢，與團隊成員建置「西文多元文化教學」網站(spanish-culture.xyz)；透過課程、影片及音樂等形式，提供相關國家的風俗民情等豐富內容，在交流與討論的平台，將西文學習推向全國各地。

西文系為開啟高中生外語學習的興趣，每年舉辦多場次外語體驗營，報名年年秒殺！課程中介紹西語國家的風俗民情、佛朗明哥舞蹈藝術及飲食文化等；並透過靜宜學生在西班牙的專業實習、遊留學及就業現況，點燃學子對西班牙與拉丁美洲的喜愛。

(中時 )