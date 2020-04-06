宏達電(2498)3月營收持續低迷在「4」字頭，惟相較2月小幅增加3.1%，現階段宏達電將重心擺在VR(虛擬實境)的軟硬體布局，3月在國內外也均有進展。

宏達電3月自結合併營業收入4.32億元，月增加3.1%、年增加67.07%，宏達電自今年以來的1~3月，受到手機無新品刺激以及疫情衝擊終端消費市場，營收均卡在「4」，累計前3月營收13.3億元、年減少54.83%。

在5G尚未正式大規模商轉以前，宏達電將營運重心鎖定VR(虛擬實境)，以3月來說也有多項進展，包括3月初宣布推出全系列VIVE Pro Eye解決方案，為企業提供完整的VR產品組合以符合企業各種需求，VIVE Pro Eye系列新組合包括「VIVE Pro Eye商用版」及「VIVE Pro Eye商用–場域版」，提供企業用戶更完整的客戶支援服務，包含企業保固及加速維修服務。

因應全球防疫大作戰，宏達電也於3月5日宣布推出HTC首款VR虛擬會議服務-VIVE Sync，實現多人協作和遠程會議的應用。VIVE Sync原本是專為企業級用戶設計，現在為阻斷疫情擴大並方便各大公司「在家上班」政策，個人用戶登錄VIVEPORT Infinity帳號，即可下載免費的「VIVE Sync預覽版」，進行遠程協作辦公。

除不斷發展虛擬實境軟體與建造平台外，宏達電在硬體上亦持續創新，於3月18日宣布VIVE Cosmos Elite正式上市，結合外部追蹤的精準度與VIVE Cosmos的靈活性，可以滿足VR娛樂愛好者對於精準度的最高要求。

宏達電不僅積極耕耘國內市場，宏達電與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作所成立的虛擬實境旗艦中心Xtra Life，也正式開幕，由持續在國內外拓點的HTC VIVELAND提供Xtra Life完整的虛擬實境解決方案，給予獨特的體驗內容以及獨家的技術服務。Xtra Life具1500平方公尺，預估每年可吸引約360,000名遊客，宏達電也看好，Xtra Life是合作的起點，雙方會持續努力將虛擬實境體驗推廣到沙烏地阿拉伯和其他海灣國家各個城市，進而在中東地區實現VIVE Reality的願景。

(時報資訊)