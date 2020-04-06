華研(8446)3月合併營收1.05億元，月增12.29％，與去年同期接近持平；累計第1季營收3.15億元，年減3.43％。華研表示，雖然藝人公開活動暫緩，不過公司授權收入成長，帶動3月營收持穩，即使防疫期間公開演出受限，旗下藝人仍按照規劃發行新作，公司持續有歌曲IP產出，為後續的授權與演藝經紀收入提供成長動能。

3月華研旗下多位歌手發行單曲，曲風相當多元，除了公司強項影視原聲帶（OST）之外，還有嘻哈、電子舞曲、搖滾、饒舌等歌曲，滿足不同聽眾需求。其中，文慧如的新歌〈同行〉、〈不讓你再〉分別搭上新加坡電視劇《愛…沒有距離》主題曲與三立華劇《跟鯊魚接吻》插曲，並演唱與馬來西亞Astro電視台合作之《聲音獵人》作詞創作大賽節目主題曲〈多一點關心〉，近日再推出全新單曲〈全放空〉，跨公司與鼓鼓呂思緯首度合作；王子邱勝翊演唱其主演輕科幻愛情懸疑劇《覆活》片頭曲「讓我守護妳」；閻奕格全新EP《少了一件牛仔褲》繼2月發行〈愛上現在的我〉後，3月再釋出〈Please Don’t Cry〉、〈少了一件牛仔褲〉、〈分就分了〉等製作精良單曲，整張EP也正式上架。

華研創作饒舌新勢力Spark皇毅首張個人專輯《格林成人童話》即將於4/17全專輯數位上架，首波推薦單曲〈假高潮〉由Karencici跨刀與Spark皇毅合唱，已於3月發行；新世代華語饒舌組合「沒有才能」，去年3月為學校創作的畢業歌曲〈還是要有長頸鹿才能〉，發表於StreetVoice（街聲）音樂平台便瞬間爆紅，稱霸其熱門歌曲排行榜長達9個月，自拍的歌曲MV也於YouTube創下百萬點擊佳績，「沒有才能」加入華研後，正式出發，重新配唱〈還是要有長頸鹿才能〉，改編為「一週年紀念版」，成為華研音樂潛力新人團體。

轉投資大幕影藝最新作品《做工的人》預計今年5月播出，華研除了製作原聲帶之外，也將結合文創領域，實現與影視製作單位的策略合作，透過歌曲、戲劇與文創的多元合作，發揮IP更高的商業價值。

(時報資訊)