清明假期後的第一個交易日，外資在台股轉賣為買，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於大盤在第一季深跌，但在國際股市及政策的激勵下，台股近期也出現反彈，但後續在包括疫情發展、油價走勢及總經面受到的影響等三大指標方面更加明確之前，較難確定反彈行情續航長度，建議投資人不要輕易抄底（Bottom fishing），或可在再度出現拉回時，分批佈局。

疫情持續延燒，但隨著部分國家出現趨緩現象，股市情緒也不若前周悲觀；安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於台股過去一周因清明連假休市，僅有三個交易日，受到美股3月最後一天收黑以及市場在連假前觀望氣氛較濃，4月1日收盤小幅下跌並失手9700整數關卡，交易量也明顯較低。在資金籌碼方面，1日外資現貨賣超約47億元，雖持續呈現賣超狀態，然幅度與過去兩周相較已明顯收斂，且在期貨與選擇權方向略偏樂觀。故投資人可以不必太過恐慌。

廖哲宏表示，從基本面來看，由於此次黑天鵝真正的關鍵為肺炎與油價，故其後續發展仍為觀察重點。在歐美地區，義大利近期確診人數增速放緩透露出正面跡象，未來需觀察發展較晚的美國疫情是否可循類似走勢；在油價部分，因其波動走勢會對金融市場流動性帶來影響，後續相關國際政治角力，如預計於9日召開的OPEC會議，也需多加留意。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，雖然當前整體景氣走向不明，但基本面部分仍有正面發展可期，如訂單能見度高族群，因受惠於疫情影響改變工作模式，work from home需求增加，包含商務筆電、伺服器、路由器等等皆見到訂單增溫。

(時報資訊)