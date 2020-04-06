交通部提出第二版紓困方案，把無雇主的導遊、領隊全納入補助。有觀光學者點名，國內一群專門帶國旅的領團人員、國內領隊，約5000人上下，因為沒有證照，沒有被列入救濟。交通部長林佳龍已允諾會想辦法。

台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，台灣國民旅遊1年大約1.6億人次，大多數是自行搭車或開車旅遊，由旅行社安排國內旅行團大約有2000萬人次，比入境或出境旅遊人數都多，自然需要專人帶團，這些「國民旅遊隨團服務人員」，一般俗稱領團人員或是國內領隊，為數5000人左右，目前不被納入救濟行列。

李奇嶽說，因觀光局認為，國民旅遊隨團服務人員，政府沒有規劃證照制度，觀光局並無列管，不宜納入紓困行列；根據旅行業管理規則第29條「旅行業辦理國內旅遊，應派遣專人隨團服務」是最大的法源依據。

李奇嶽指出，在實務面上，旅行公會也已經辦理了很多年的國民旅遊領團人員認證，並且也努力爭取通過了勞動部的職能基準認證的審核，國內旅遊市場上也確實有一大批人以此為生，過往旅行社責任保險保單也都有詳實帶團投保紀錄，認定查核並無困難，也沒有排擠到導遊領隊的補助經費，實在應該納入紓困方案中。內，也有帶團經驗，但目前是卡在觀光局，一定要有導遊領隊證。

林佳龍得知此事後，也立刻表示他們來想辦法解決。

(中時 )