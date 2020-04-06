疫情持續蔓延、嚴重衝擊全球經濟，工商團體負責人疾呼，政府協助企業度過疫情難關的最有效方法，就是直接減稅。他們建議，在防疫期間，營所稅降至17%，等到疫情過後，經濟復甦，再調回來也不遲。

商總理事長賴正鎰指出，面對超乎想像的疫情蔓延速度，降稅是政府對企業紓困救急最有效的解方，其中又以降營所稅及營業稅，對企業最有感。

他說，營所稅當初是從17％調升為20％，如果政府擔心稅收問題，可考慮在疫情不可測的非常時期，採取短期、例如為期一、二年的營所稅由20％減為17％、15％的措施，甚至營業稅也可考慮短期的減半措施。

中小企業總會理事長李育家也說，財政部日前提出企業可緩繳或分期繳納各項稅捐，但不如直接降營所稅至17%有實質意義，企業更有感。他說，最近有很多中小企業向他反應，歐美買家直接「斷單」或暫緩出貨，貨備好，無法出，等於收不到錢，疫情若再持續，中小企業真的都會垮。

李育家因此建議，因疫情破天荒蔓延加上全球經濟失去動能的非常時期，直接降營所稅至17%，等到疫情過後，經濟復甦，再調回來也不遲。

工商協進會也認為，政府紓困最有效的方法，就是是參照各國紓困辦法，直接減稅，只有有效減少企業支出負擔，才能避免企業面臨倒閉危機。

(工商 )