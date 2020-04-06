為防疫該不該取消51連假？工商團體負責人異口同聲齊聲表示：當然要放！他們認為，政府從清明連假中已經明白防疫的重點在那裡，所以，政府只要做好宣導、加強防範，而人人提高警覺、注意防疫、維持社交距離，該放的假，還是要放，否則，造成的問題可能反而更多。

為了防疫、也為了避免群聚染疫，有人主張應取消51連假，但工商協進會理事長林伯豐卻認為，現在國人都很有防疫的意識，也都對疫情提高警覺，因此該做的事，還是要做，該放的假還是要照常放，不要刻意放，或是不放。

他說，為了防疫，大家都悶太久了，只要人人提高警覺，政府做好防疫的防範，假照常放，至少可以讓人出去走一走，如果政府擔心因假而群聚、又無人力管制，其實，可關閉幾個景點即可，不需要取消連假。

商總理事長賴正鎰也說，當然要放！連假對很多服務業而言是不無小補，特別是這段時期，為了防疫，幾乎人人都少出門，如果人人都一直悶在家裡，「商家都要倒了，那會更慘。」

他說，連假群聚的問題，政府針對重要景點加強宣導、做好管制、分流，以及維持社交距離即可，況且現在人人都有防疫的概念，所以假還是要放，不要取消，人總是要出去走走，不然悶久了，對健康一樣不好。

中小企業總會理事長李育家也直言，連假群聚的問題，在清明連假後，已經知道問題在那裡，因此朝各地區的景點管制、分流等方向加強管理、防範即可，沒有必要取消連假，況且，取消連假造成的連鎖問題反而會更大。

(工商 )