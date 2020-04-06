信義房屋旗下安信建經推動「重建曙光計劃」，搶攻危老重建大餅。安信建經針對大同、萬華、松山三區，安排30位危老推動師深入18個信義門市輪番駐點，推動危老重建的全案管理服務。安信建經總經理張峰榮表示，整合信義集團資源，以每年五至七件新案，全案管理占安信建經營收五成為目標。

安信建經過去推動的「全案管理」從過去以鎖定工業區單一地主的沒落工廠，逐漸跨入危老改建市場。首案土城盛元裕廠辦案今年中即將完工，並展開銷售，目前也手握包括鶯歌、台北市信義路二段、長安東路、延平北路合計五個、總銷約30多億元的全案管理，其中除土城廠辦案外，去年四件都是危老重建案。

安信建經總經理張峰榮6日表示，台北老屋數量持續成長，危老條例申請重建的10%時程容積獎勵又將在今年5月9日截止，催出危老送件熱潮，危老重建在未來十年內依然是市場關注的焦點。因此安信建經也整合信義集團資源，先鎖定大同、萬華、松山三個發展較早行政區，推動「重建曙光計劃」，派駐危老推動師進入三區共18個門市據點，輔導分店經紀人，同時也滿足屋主等資訊諮詢等需求。

張峰榮表示，超過50年以上的高齡透天宅，將是危老重建首推的核心區域。「全案管理」即整合信義集團及不動產業界資源，負責統籌資金、建築設計、營造興建、銷售及物管售服等項目，針對危老個案擬訂重建計劃，替地主快速爭取最高危老獎勵，目前手握四件危老重建案，就有二件可望取得40%最高容獎上限。

安信建經受惠近年整體房市回溫，三大業務成屋履約保證、建商相關服務、與全案管理業務約各占三分之一，每年營收有15~20%成長，隨著鎖定危老重建市場快速成長，全案管理每年以取得五至七件新案為目標，未來相關業務可望占營收結構一半以上。

(工商 )