受惠總銷金額逾50億元包銷個案，持續開出紅盤，不動產代銷海悅（2348）3月合併營收1.93億元，月增10％、年增195％；海悅指出，依目前在手的包銷、代銷建案的銷售表現來看，預期今年仍是樂觀。

去年營收獲利創新高的海悅，累計今年第一季合併營收達5.39億元，年增率180％。

海悅除以代銷及轉投資佈局不動產市場，也跨足自地自建的土地開發領域；海悅指出，今年自地自建開發業務銷售報捷，子公司「悅大建設」推出《微笑海悅》，銷售率已近75％。子公司「海研建築」近期也將正式推出新莊《海悅花園》，兩大建案預計分別於2021年、2023-2024年以完工認列挹注收益。

另外，為感謝辛苦奉獻守謢台灣的防疫工作第一線人員，海悅指出，特以自建個案《微笑海悅》，提撥新台幣500萬元給限量10戶房屋，作為購屋優惠回饋金，供第一線防疫人員、有購屋需求者，只要出示識別證件，即享購屋專屬優惠相挺方案，希望能藉由本活動為辛勞的醫護人員表達感謝與守護台灣家園的心意。

(工商 )