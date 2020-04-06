新北市中和區壽德公園東南側空地閒置已久，市議員金瑞龍多次前往會勘，聽取地方心聲，研議未來規畫與方向。（金瑞龍提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區壽德公園東南側空地閒置已久，市議員金瑞龍多次前往會勘，聽取地方心聲，研議未來規畫與方向。（金瑞龍提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，但市政工作不能停歇，新北市議會開議延至5月，議員們多了更多傾聽地方民意的時間。新北市議員金瑞龍表示，中和區壽德公園東南側為閒置空間，開議後將爭取規畫為寵物公園、社會住宅，部分作為公托、托老中心，讓土地更加活化。

中和人口逾40萬人、人口眾多，壽德公園東南側空地閒置已久，金瑞龍多次前往會勘，聽取地方心聲，研議未來規畫與方向。

金瑞龍表示，疫情期間議員們減少跑攤，有更多時間可以跟市民面對面溝通、爭取建設，壽德公園東南側空地閒置已久，僅作為綠地過於可惜，他認為，短期可以初步規畫為寵物公園，與滯洪池規畫一起施作。

金瑞龍提到，民眾飼養寵物風潮盛行，但大台北地區寵物公園有限，若可作為寵物公園，不僅可以讓飼主、寵物有更好的休閒空間，更可成為中和的觀光亮點。關於民眾擔憂寵物可能會帶來髒亂，金則認為，「現在飼主公民素養很高，反而會一起維護公園的環境。」

金瑞龍指出，由於該址有市有土地、國有土地，分屬於不同機關，開議後將會正式提案，與城鄉局等單位討論，未來可規畫為社會住宅，提供市民更好的居住環境；再者，社會住宅的公益回饋空間可作為公共托育、托老中心、里民活動中心等。

金瑞龍強調，地方民眾對於閒置空間多有不同想法，但最終都是希望公有閒置土地可以回歸民眾，避免造成閒置浪費，細部事項都持續與地方討論、廣納建議，最終都是期盼可以讓土地活化，提升當地民眾生活品質。

(中時 )