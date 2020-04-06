面對武漢肺炎疫情影響，行政院農業委員會原已編列特別預算並動支相關基金共計53億元，啟動各項紓困振興措施。為因應疫情快速擴散全球，農業所受衝擊越趨嚴峻，該會另規劃追加特別預算20億元，提出新一波紓困方案，將運用於擴大融資貸款規模、補貼艱困經營者之員工薪資及營運支出、提高行銷補助等，加碼提供受衝擊產業所需協助。

農委會說明，因應武漢肺炎疫情蔓延全球，行政院已通過紓困振興特別條例修正案，追加特別預算1,500億元，其中農業部門從原本53億元增加至73億元，所增加20億元額度主要將運用於三個面向，包括優惠利率貸款及利息補貼等融資協助，將提高額度及擴大適用對象，經費8億元；幫助農企業及農漁民團體穩住員工之薪資支出及營運成本等紓困措施，經費8億元，如蘭花產業、屏東農業生物科技園區內農業生技產業或農漁民團體，為保障員工不受疫情影響被資遣，協助發生營運困難之業者，倘願意維持員工原薪資80％以上水準，將提供部分薪資補貼或提供相關營運支出協助，亦將補助農漁民生產所需資材，減輕農漁民的負擔。

針對振興措施部分，將加大國內外多元行銷之力道，包含物流費、拓銷費用等，經費4億元，針對受國際運費調漲影響的農產品，滾動檢討提高外銷運費補貼額度，協助仍有訂單之產業，持續出口，並開拓電商等多元通路。

(工商 )