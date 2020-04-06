百萬YouTuber蔡阿嘎與老婆「二伯」挺過黑衣人攻擊事件，在愚人節當天，將二寶「蔡波能」帶來這個世界上，然孩子卻因吸入羊水而稍微缺氧，因此一出生就戴上了氧氣罩，沒想到事隔5天，蔡波能又出狀況，爸爸蔡阿嘎難掩擔心，讓粉絲、網友看了好揪心。

上個月蔡阿嘎夫妻遭挾怨人士攻擊，當時嘎嫂被拿鐵鎚重擊孕肚，當下驚嚇宮縮，所幸安胎後腹中胎兒沒事，平安在本月1日誕生，而出生時缺氧的情況，也在醫護的幫助下順利解決，沒想到5天後的現在，蔡波能的個人IG更新了，帶來另一波不太好的消息。

蔡波能的IG出現一張嬰兒躺床照著藍燈的照片，寫下：「黃疸指數好像過標了一滴滴，曬個日光浴…希望可以趕快降下來…」，透露二寶正接受治療，蔡阿嘎也馬上用自己的帳號去留言，連寫三次「加油」，難掩擔心，讓許多也做父母的粉絲感同身受，留言安慰「波能加油，一定會沒事的」、「沒事沒事，一定很快沒事」、「一定會平安健康像哥哥(蔡桃貴)一樣的，加油波能」，所幸不久後粉專又貼出小寶貝可愛的新照，跟大家報平安，「經過一天的照射...黃疸馬上就降了！順利健康出關！」。

(中時電子報)