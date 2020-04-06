新冠肺炎疫情延燒，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府已經預擬分組及異地辦公的相關方案，未來可於線上進行的會議改由線上進行，總統府每日輿情會議晨報即起也改為線上進行。

張惇涵指出，總統府遵照中央流行疫情指揮中心指引，府內若在密閉空間開會，且無法間隔適當社交距離時，工作人員配戴口罩舉行會議；同時，可於線上進行的會議，也改由線上進行，譬如連假後第一個上班日，即將總統府每日的輿情會議晨報改為線上進行。

(中時 )