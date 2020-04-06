總統府研擬異地辦公 會議視情況改線上進行 16:222020/04/06 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府已經預擬分組及異地辦公的相關方案，未來可於線上進行的會議改由線上進行，總統府每日輿情會議晨報即起也改為線上進行。 張惇涵指出，總統府遵照中央流行疫情指揮中心指引，府內若在密閉空間開會，且無法間隔適當社交距離時，工作人員配戴口罩舉行會議；同時，可於線上進行的會議，也改由線上進行，譬如連假後第一個上班日，即將總統府每日的輿情會議晨報改為線上進行。 (中時 ) #總統府 #新冠肺炎 #異地辦公 #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 互貴串起新冠肺炎 檢驗試劑全球供應鏈 04:092020/04/02 焦點新聞 陸港觀盤－Q2持續盤整 資金青睞內需 04:102020/04/02 全球財經 屏東再添1例新冠肺炎個案 縣府：無社區傳播勿恐慌 09:062020/04/02 生活 義大利新冠肺炎疫情嚴峻 政府擬加碼救經濟 09:112020/04/02 財經 新冠肺炎重創金融市場 柳橙汁期貨一枝獨秀 09:112020/04/02 財經 振興醫院遠距照護新冠肺炎病患 減少醫護感染風險 11:152020/04/02 生活 上海新增6例新冠肺炎確診病例 11:112020/04/02 兩岸 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 政治熱門新聞 「罷韓」遇疫情會延期嗎？高雄李四川回應了！ - 政治 罷韓最終結局 陳揮文預言出乎意料 - 政治 不忍了？政府豪捐千萬口罩..正妹發言人怒嗆一句話！ - 政治 韓國瑜柴犬還在嗎？何庭歡一張照片 網驚呼4字！ - 政治 「罷韓」這2件事若成真…韓國瑜啟動B計畫？！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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