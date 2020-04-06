面對新冠肺炎疫的升溫，永慶房屋為保護客戶和員工，自農曆春節後就實施一連串防疫措施。4月清明連假國內各大景點清明節連假旅遊人潮爆量，中央疫情指揮中心針對各大景點緊急發佈「國家警訊」要求民眾保持社交距離、戴口罩，以避免疫情擴散。昨（5）晚永慶房屋防疫小組也完成員工及同住者連假出遊狀況盤點，並通知所有連假期間曾到訪「國家警訊」11個熱門景點者，從4月6日至17日止「居家辦公」。

永慶房屋發言人謝志傑說明，為確保客戶安全和服務不受影響，特別要求第一線經紀人拜訪客戶時須戴口罩，每日測量體溫，並勤洗手；店內亦備有酒精，提供客戶和同仁進行消毒，落實防疫措施。日前也已經正式啟動「異地辦公」機制，也將密切關注疫情發展，配合政府政策，採取必要措施。

線上看屋方面，永慶房屋從過去的「網路看屋」、「行動看屋」、「影音看屋」，到最新的「智能看屋」，透過數位佈局，讓客戶服務不受疫情影響！

永慶早在農曆年節期間就成立防疫小組，即時掌握員工、同住親友的出遊行程，提供相關防疫資訊，即時取消年後團拜、店長會議、運動賽事等大型集會活動，並完成相關應變計畫，加強宣導要求同仁落實戴口罩、勤洗手、每日測量體溫，注意身體狀況，若有不適立即就醫。疫情期間，永慶房屋門市持續服務，除落實政府防疫工作外，更持續提供客戶便利的線上科技賞屋服務，讓客戶不出門也可在家看屋。

(中時 )