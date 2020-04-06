封測廠矽格（6257）受惠手機無線射頻、虛擬貨幣、網通及電源管理晶片訂單需求優於往年同期，配合轉投資封測廠台星科（3265）營運持穩，2020年3月合併營收逆勢雙位數「雙升」站回10億元之上，帶動首季合併營收達27.17億元，淡季營收雙創歷史次高。

矽格公布2020年3月自結合併營收達10.15億元，較2月8.51億元成長19.27％、較去年同期8.29億元成長22.46％，改寫歷史次高。累計首季合併營收27.17億元，雖較去年第四季32.8億元減少17.18％、仍較去年同期20.19億元成長34.52％，創同期新高、歷史次高。

矽格轉投資的台星科2020年3月自結合併營收2.24億元，較2月1.76億元成長26.9％、但較去年同期2.85億元減少21.29％。累計首季合併營收5.74億元，較去年第四季12.82億元新高減少55.2％、仍較去年同期5.39億元成長6.37％。

矽格因應客戶對5G基地台及智慧型手機封測需求，去年設立子公司蘇州矽興，擴廠效益顯現帶動首季淡季營運維持一定動能。矽格今年資本支出約17.19億元，用於汰換設備及擴充產能需求，蘇州矽興資本支出估計約16.7億元，用於新增設備及擴充產能需求。

矽格2019年合併營收創100.46億元新高，年增5.29％，毛利率30.25％、營益率20.62％雙創近9年高點。歸屬母公司稅後淨利創12.94億元新高，年增12.05％，每股盈餘3.26元亦創次高。董事會決議擬配息2.2元，以6日收盤價31.8元計算，現金殖利率達約6.92％。

(時報資訊)